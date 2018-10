Matuidi: "Le coach a été bon" 

Malmenée durant la première période et menée par l'Allemagne à la pause, l'équipe de France championne du monde a su rétablir la situation après le repos grâce notamment au changement de système tactique décrété par Didier Deschamps revenu à un 4-3-3. Blaise Matuidi, directement concerné, saluait cette option prise par le nouveau quinquagénaire.

"En première mi-temps, on était gênés. Le 3-4-3 allemand nous a mis en difficulté. Il a fallu se dire les choses à la mi-temps, le coach, mais aussi nous les joueurs. Tactiquement le coach a été bon, va ainsi lancer le Turinois au micro de M6. On est passés à trois au milieu, avec Kylian plus côté gauche et Grizou plus côté droit. On a fait une meilleure seconde période, avec du jeu. On a su bien défendre quand on n'avait pas le ballon, contrairement à la première. Il nous a fallu le premier but pour nous lâcher complètement, souligne-t-il. Ils ont sombré à ce moment-là. Ils sont en manque de confiance, nous c'est l'inverse. On gagne ce match, on se rapproche de la qualification, on est heureux."