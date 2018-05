Maradona débarque à Brest

L'adage veut qu'un grand joueur ne devienne pas nécessairement un grand entraîneur... Et lorsqu'il s'agit d'illustrer cette maxime, un nom vient rapidement en tête des fans de football, celui de Diego Armando Maradona. Celui qui fut une star de Boca Juniors, du FC Barcelone ou du SSC Naples, sans oublier de l'équipe nationale argentine, n'a pas connu un parcours du même acabit sur les bancs de touche. Alors à 57 ans, El Pibe de Oro s'offre une nouvelle reconversion, tout en restant lié de très près au monde du ballon rond.

Oubliés son passage en qualité de sélectionneur de l'Albiceleste entre 2008 et 2010, et ses challenges lucratifs aux Emirats arabes unis, à Al Wasl d'abord, puis au SC Al-Fujairah, autant d'expériences soldées par des échecs sportifs. Incontestablement, le champion du monde 1986 et finaliste du Mondial 1990 n'avait pas les compétences pour diriger un groupe sur le terrain comme en dehors. Mais son nom reste lié à la légende du ballon rond, et c'est en ce sens que l'Argentin reste un homme courtisé.

Le voilà qui a donc répondu favorablement à des sollicitations venues de Biélorussie, et du Dinamo Brest plus précisément. Le petit club de première division au palmarès bien maigre va s'offrir un joli coup de projecteur sur les trois prochaines saisons, soit la durée du nouveau contrat de "Diegito" en qualité de... président ! Reste à savoir si l'intéressé devra endosser les pleines responsabilités liées à cette fonction, ou s'il ne sera qu'une vitrine assistée en coulisse par des collaborateurs sans doute bien plus informés que la star sur le football biélorusse, sans même parler de gestion économique...