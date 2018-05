Comme le craignait son coach Pep Guardiola, Benjamin Mendy déplore une grave blessure au genou droit que les examens auxquels le latéral des Citizens s'est soumis en début de semaine, à Manchester, puis à Barcelone, où il est allé consulter, ont malheureusement confirmé. Une rupture des ligaments croisés, consécutive à sa sortie samedi dernier, lors de la première période face à Crystal Palace (5-0).

L'international français a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte Twitter, avant que le site de Man City ne la confirme dans la foulée: "Benjamin s'est rendu à Barcelone pour voir un spécialiste et des examens aujourd'hui (jeudi) ont confirmé l'étendue de la blessure. Benjamin va être opéré demain (vendredi) à Barcelone." Si Mendy affiche déjà sa volonté de revenir plus fort, son indisponibilité, estimée en général pour ce genre de blessure à environ 6 mois, compromet d'ores et déjà sa participation à la prochaine Coupe du monde 2018 en Russie.

Bad news guys ll be joining Injury FC on loan for a couple monthes with ruptured ACL... but will be back soon & stronger hopefully