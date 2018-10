Löw: "Le penalty est injustifié"

L'Allemagne a cédé face à la France, mardi au Stade de France (2-1). Un revers qui condamne le champions du monde 2014 dans cette Ligue des nations. La Mannschaft a pourtant mené et même dominé les Bleus en première période avant de céder sur le terrain suite à un doublé de Griezmann. Le deuxième but tricolore, sur penalty, a cependant laissé un goût amer au staff allemand. "J’ai revu les images et je trouve le penalty injustifié. Hummels ne le touche pas, c’est Matuidi qui lui marche sur le pied", a en effet expliqué Joachim Löw en conférence de presse.