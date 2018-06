Ligue Europa : Attention au poison Ziyech

Réservoir de talents inépuisable, l’Ajax Amsterdam devra une nouvelle fois compter sur sa jeunesse flamboyante pour faire la différence contre Lyon. Parmi ces nombreuses pépites, une attire plus particulièrement l’attention : Hakim Ziyech. A 24 ans, l’international marocain fait presque office de vieux briscard. Le natif de Dronten (Pays-Bas) a préféré prendre son temps dans son évolution, refusant notamment l’Ajax Amsterdam au profit de Twente en 2014. Deux ans plus tard, son destin l’a rattrapé et l’a finalement envoyé du côté de la Amsterdam Arena pour un transfert estimé à 11 millions d’euros. Et pour sa première sous le maillot ajacide, Ziyech ne déçoit pas. Les statistiques sont là pour le confirmer…

Meilleur créateur d'occasions en Europe

Milieu polyvalent, Ziyech a plusieurs cordes à son arc. S’il est avant tout apprécié pour son jeu sur les côtés, le milieu de l’Ajax Amsterdam sait aussi se muer en chef d’orchestre. Son coach, Peter Bosz, n’a d’ailleurs pas hésité à faire reculer son joyau histoire qu’il prenne en main le jeu de l’Ajax. Le résultat est réussi puisque l’intéressé est le meilleur passeur d’Eredivisie avec la bagatelle de 12 caviars délivrés. Son impact dans le jeu est également chiffrable en nombre d’occasions créées. Il est le meilleur créateur d’occasions d’Europe (116). Un véritable poison que devra surveiller de très près le milieu lyonnais ce mercredi.

Le Maroc plutôt que les Pays-Bas

D’autant plus que Ziyech se sait particulièrement scruté. Le joueur formé à Heerenveen est déjà dans le radar de plusieurs grosses écuries européennes. Une belle évolution qui fait jaser aux Pays-Bas. Alors que l’intéressé était promis à un avenir sous le maillot des Oranje, il décide de représenter son pays d’origine, le Maroc. Un choix surprenant puisque ce grand ami d’Oussama Tannane (Saint-Etienne) était passé par toutes les catégories de jeunes avec les Pays-Bas. Les supporters de l’Ajax Amsterdam lui ont vite pardonné, car au final, seule la vérité du terrain compte. Les Lyonnais sont prévenus…