Ligue 1 : Paris lance sa reconquête

Dépossédé de son titre de champion de France par l’AS Monaco, le club parisien a faim. Très faim. Faim de victoires, de titres et de revanche. Un appétit en partie contenté dès le Trophée des Champions, remporté par la formation d’Unai Emery aux dépens de la formation du Rocher.

Peu actif en début de Mercato, Paris a accéléré la cadence ces dernières semaines et après Dani Alves, le club de la Capitale a réalisé le coup de l’été en arrachant Neymar à Barcelone. Un transfert à l’envergure retentissante, qui répond à un objectif précis : emmener le PSG sur le toit de l’Europe.

Fort d’une armada impressionnante dans son onze de départ et d’une profondeur d’effectif inégalée dans l’hexagone sur son banc (Draxler, Lucas, Guedes, Motta, Kimpembe), Paris est le grand favori de cette Ligue 1 Conforama. En attendant de conquérir l’Europe, Paris s’attaque dès maintenant à la scène nationale. Ses adversaires peuvent trembler : Paris est prêt à tout dévorer.

Arrivées : Neymar (Barcelone) D. Alves (Juventus), Y. Berchiche (Real Sociedad), Jese (Las Palmas – rp), J. Bahebeck (Pescara – rp)

Départs : S. Sirigu (Torino – p), Maxwell (fc), J. Augustin (RB Leipzig), Y. Sabaly (Bordeaux), F. Eboa Eboa (Guignamp), J. Ikone (Montpellier – p), B. Soumare (LOSC), F. Ballo (LOSC), A. Kanga (Angers)

0 – comme le montant déboursé par le club pour recruter Daniel Alves. Après avoir mis fin à son contrat avec la Juventus, le latéral auriverde a rejoint gratuitement la Capitale. Assurément un très joli coup de Nasser Al-Khalaïfi et des dirigeants parisiens.

Ce PSG peut-il être encore battu ?​

La Ligue 1 était son royaume, et privé de sa couronne par Monaco, Paris n’a qu’une hâte : retrouver sa suprématie sur le championnat. Une seule formation paraît avoir les armes pour lui résister, encore que…

Monaco a énormément vendu cet été, le contrecoup d’une saison magnifique pour les joueurs de la Principauté. Sans Mendy, Bakayoko, B. Silva ou encore Germain, l’ASM doit faire peau neuve et recréer une alchimie collective avec ses nouvelles recrues. Pas sûr que ce cru monégasque soit de taille à contrecarrer une seconde fois les ambitions parisiennes.

Ses envies de départ ont émaillé le début de Mercato parisien. Mais Marco Verratti est toujours là. Le prodige italien entame sa sixième saison sous le maillot du Paris SG, peut-être la plus attendue. D’abord car l’international azzurro (21 sélections), avec l’âge avancé de Thiago Motta, est désormais le taulier légitime de l’entrejeu bleu et rouge. Ensuite car le milieu de 24 ans est sous le feu des projecteurs depuis sa terne prestation au Camp Nou en mars dernier.

Reste que l’immense talent du Petit Hibou n’est plus à démontrer. Verratti rayonne à chaque match sur le jeu des Parisiens et au meilleur de sa forme, le numéro 6 est indéboulonnable dans le système Emery et indispensable à la bonne tenue de son équipe. Sa marge de progression est difficilement quantifiable tant le petit italien a déjà tout d’un très grand. Comme chaque année, sa verve devrait causer quelques maux de tête aux hommes du corps arbitrale. Mais après tout, on apprécie aussi Verratti pour ses défauts.

Numéro 3 dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière l’inamovible duo Thiago Silva – Marquinhos, Presnel Kimpembe a tout d’un futur titulaire au PSG du haut de ses 21 ans (il fêtera ses 22 printemps le 13 août). Fort dans les duels, bonne lecture du jeu, solide dans les airs, ce pur produit de la formation parisienne a connu une importante progression dans son temps sur le dernier exercice, avec 19 apparitions en Ligue 1 (contre 6 la saison précédente). Une montée en puissance qu’aurait pu freiner le club en signant Pepe…

Mais le Portugais a filé à Besiktas, laissant la voie libre au gaucher, international Espoirs (11 sélections). On retiendra avant tout de lui l’an passé sa formidable partie contre Barcelone au Parc des Princes (4-0), où en l’absence de Thiago Silva, Kimpembe avait rayonné de mille feux lors du huitième de finale aller.

S’il aura du mal, sauf blessure, à faire bouger le duo brésilien devant lui, le natif de Beaumont-sur-Oise devrait continuer son apprentissage du haut niveau, tant en Ligue 1 que sur la scène continentale. A la porte des Bleus (convoqué mais jamais entré en jeu), Kimpembe a un an pour prendre du galon et être sélectionné pour la Coupe du Monde. On prend le pari qu’il sera de l’aventure en Russie.

« Battre Monaco, c’est important. On veut faire une meilleure saison qu’eux. » Après la victoire contre l’ASM lors du Trophée des Champions (1-2), Unai Emery ne s’en cache pas : l’adversaire principal de son équipe cette saison sera la formation de Leonardo Jardim. Le début d’une rivalité sur la durée entre Paris et Monaco ?