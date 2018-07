Ligue 1 : Monaco, une couronne à conserver

C’est bien connu, le plus dur n’est pas d’arriver au sommet mais d’y rester. L’AS Monaco est plus que jamais concernée par cette situation. Champion séduisant la saison dernière, le club du Rocher sera tout particulièrement attendu lors du prochain exercice. Les Monégasques ne peuvent désormais plus se cacher et devront assumer leur nouveau costume de favori. Les autres cadors du championnat, à l’instar de Paris, Lyon et Marseille, sont prévenus et ne voudront certainement plus tomber dans le panneau. L’ASM semble bien armée pour relever un énorme défi : conserver sa couronne de champion. Et ce, malgré les départs de Bakayoko (Chelsea), Bernardo Silva (Manchester City), Benjamin Mendy (Manchester City) ou encore Germain (Marseille).

Depuis son passage sous pavillon russe, l’ASM est passée d’un club mal géré à une véritable machine à gagner où le moindre détail à son importance. Aujourd’hui, les principaux départs ont été remplacés par des joueurs à l’avenir radieux. Reste désormais à régler les cas Mbappé et Lemar. Les deux feu-follets, principaux animateurs offensifs, sont demandés par tous les cadors européens. Si Monaco arrive à les conserver, la saison s’annonce très passionnante. Dans le cas contraire, il faudra être très fort pour dénicher deux joueurs capables de les remplacer.

Arrivées : S.Meïté (Zulte-Waregem), Tielemans (Anderlecht), Mboula (FC Barcelone), Benaglio (Wolfsburg), Kongolo (Feyenoord)

Départs : Bakayoko (Chelsea), Bernardo Silva (Manchester City), Benjamin Mendy (Manchester City), Germain (Marseille), Dirar (Fenerbahçe), Boukholda (Lille), Jean (Toulouse)

57,5 - C’est le montant du transfert de Benjamin Mendy à Manchester City. C’est tout simplement un record pour un défenseur. Un nouveau record pour le club de la Principauté qui ne cesse d’exporter au meilleur prix ses plus grands talents.

L’AS Monaco va-t-elle se retrouver une nouvelle ossature ?

Comme souvent depuis quelques saisons, l’AS Monaco est victime de son succès. Cela se traduit par un Mercato compliqué durant lequel le club du Rocher subit une véritable saignée. Cet été n’a pas échappé à la règle. En attendant les départs plus que probables de Lemar et Mbappé, trois joueurs cadres ont déjà migré vers d’autres cieux : Benjamin Mendy (Manchester City), Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et Bernardo Silva (Manchester City). Une vague de départs qui pose une question essentielle : quel sera le nouveau visage du club princier ? Même si le recrutement est pour le moment séduisant, rien ne dit que la mayonnaise prendra. Mais avec Leonardo Jardim aux manettes et une équipe dirigeante des plus compétentes, les fans monégasques ont doit quoi être rassurés.

"Vous savez bien comment fonctionne le projet...Il est important de conserver les meilleurs joueurs, mais les dernières années nous ont démontré que ce n’était pas possible…" Leonardo Jardim en conférence de presse au sujets des joueurs monégasques convoités.

En dehors des habituels Falcao, Mbappé (s’il reste) ou encore Glik, un joueur sera particulièrement à suivre cette saison : Youri Tielemans. Un vrai coup de maître de la cellule de recrutement monégasque. Une arrivée qui a rendu jaloux plusieurs cadors européens. Et pour cause. L’international belge de 20 ans est un incroyable talent. Tielemans arrive d’Anderlecht avec de sacrés arguments. A vous d’en juger : 18 buts et 11 passes décisives la saison dernière, 150 matchs de Jupiler League, 30 matchs de Coupe d’Europe et quatre sélections avec les Diables Rouges. Ce petit gabarit (72 kg, 1m76) est le remplaçant parfait de Bernardo Silva dans le jeu. A lui désormais de faire aussi mieux que l’international portugais.

C’est une pépite qui ne demande qu’à exploser. Jordi Mboula n’est pas encore connu du grand public mais cela ne serait tarder. Chiper à la Masia, centre de formation du FC Barcelone, cet ailier / attaquant très vif de 18 ans devra faire ses preuves au plus haut niveau avec la formation princière. Le natif de Granollers s’est fait un nom suite à une action de très grande classe avec les équipes de jeunes du FC Barcelone qui a inondé les réseaux sociaux. Monaco s’est alors mis à ses trousses et après avoir supervisé le joueur à plusieurs reprises, les Monégasques sont passés à l’action, au nez et à la barbe des dirigeants catalans, impuissants. A Mboula de confirmer sous peine de rejoindre le cimetière bien fourni des ex futurs stars.