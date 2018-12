L'hommage de Modric à Zidane

Déjà élu meilleur joueur de l’année par l’UEFA et vainqueur du Trophée The Best décerné par la Fifa, Luka Modric a donc réalisé sans surprise la passe de trois. Comme attendu depuis cet été, l’international croate, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie, a en effet remporté le Ballon d’or 2018, devançant largement son ancien coéquipier chez les Merengue et prédécesseur au palmarès, Cristiano Ronaldo.

Et si le sacre de l’ancien Spur était prévisible, force est de constater qu’il l’était plus pour certains que pour d’autres. Dans son interview accordée pour l’occasion à France Football, Luka Modric a en effet expliqué que Zinédine Zidane, son entraîneur au Real durant deux saisons et demie, avait évoqué sa victoire au Ballon d’or dès début 2016. Et ce alors que le milieu madrilène allait se contenter d’une voix et de la 17e place à la fin de l’année avant d’intégrer le Top 5 la saison passée.

ça vous booste sur le plan de la confiance Luka Modric

"Il y a une chose que je n’oublierai jamais : lorsque Zinédine Zidane est devenu entraîneur du Real (janvier 2016), il m’a appelé un jour dans son bureau après un entraînement. Et il m’a expliqué comment il me percevait comme joueur et également ce qu’il attendait de moi. Il m’a dit que j’étais un joueur très important pour lui. Et surtout, qu’il me voyait comme un joueur qui, demain, pouvait remporter le Ballon d’or", a-t-il ainsi confié.

"Quand quelqu’un comme Zidane, avec sa personnalité et son vécu, vous dit cela, ça vous booste sur le plan de la confiance. Je l’admirais et le respectais énormément quand il était joueur", a-t-il poursuivi, ajoutant: "Ces mots de Zidane m’ont aidé à aller plus loin dans mon expression sur le terrain." Avec le succès que l'on sait.