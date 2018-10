Lewandowski et les grands absents du Ballon d'or

Par où commencer ? Le débat sera évidemment sans fin, selon la subjectivité des uns et des autres, sur l'identité des trente joueurs retenus parmi les meilleurs footballeurs de la planète en 2018. Toujours est-il que bon nombre de joueurs internationaux, reconnus parmi les meilleurs à leur poste, ne sont pas parvenus à se hisser parmi cette élite dévoilée par France Football dans l'espoir de recevoir le prestigieux Ballon d'or en fin d'année. Parmi le onze de départ type de l'équipe de France à la dernière Coupe du monde, Samuel Umtiti (FC Barcelone), Blaise Matuidi (Juventus Turin), Lucas Hernandez (Atlético de Madrid), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) et Olivier Giroud (Chelsea) doivent se faire une raison. Légitime pour certains, un peu moins pour d'autres...

Chez les gardiens de but, Gianluigi Buffon (Juventus Turin puis Paris Saint-Germain) et David De Gea (Manchester United), pourtant primé dans l'équipe The Best de la saison 2017-2018, sont recalés, tout comme le Brésilien Daniel Alves (Paris Saint-Germain). Il faut dire que la présence du Parisien, blessé depuis plusieurs mois, dans cette formation estampillée Fifa, apparaissait pour le moins surprenante... En revanche, certains pourraient s'étonner de voir Virgil van Dijk (Liverpool FC), Daniel Carvajal (Real Madrid), Leonardo Bonucci (AC Milan puis Juventus Turin) ou Mats Hummels (Bayern Munich) être laissés pour compte.

Et que dire alors de Toni Kroos (Real Madrid), qui ne mérite donc vraisemblablement pas de figurer parmi les meilleurs mondiaux en 2018 ? Le milieu de terrain international allemand, s'il n'a certes pas brillé à la Coupe du monde avec la NationalMannschaft, a été un taulier du Real Madrid champion d'Europe en mai dernier. Andrés Iniesta (FC Barcelone - Vissel Kobe), en fin de parcours et désormais parti au Japon, disparaît lui aussi, mais sans que personne ne puisse véritablement crier au scandale. Idem aux avant-postes concernant Zlatan Ibrahimovic (Manchester United - Los Angeles Galaxy), Radamel Falcao (AS Monaco) ou Romelu Lukaku (Manchester United). Ciro Immobile (Lazio de Rome), Gonzalo Higuain (Juventus Turin - AC Milan), Edin Dzeko (AS Rome), Riyad Mahrez (Leicester City puis Manchester City), également absents, susciteront peut-être plus le débat. Philippe Coutinho (FC Barcelone), Paulo Dybala (Juventus Turin) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont eux aussi victime d'une très rude concurrence dans le secteur offensif.