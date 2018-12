Les Bleus connaissent leur menu

Pour les champions du monde en titre, la route vers l'Euro 2020 ne sera a priori pas trop difficile à arpenter. Ce dimanche, le tirage au sort des éliminatoires a placé l'équipe de France dans un groupe loin d'être insurmontable. Les Bleus, bien que protégés par leur position dans le chapeau 1, auraient pu hériter de l'Allemagne, qui retrouvera les Pays-Bas, ou du Danemark. C'est finalement l'Islande qui sera sur le papier le principal adversaire des hommes de Didier Deschamps.

En revanche, pour le chapeau 3, les coéquipiers d'Hugo Lloris auraient sans doute espéré autre chose qu'un déplacement en Turquie, toujours difficile, et qui sera surtout inédit dans le cadre d'un match éliminatoire. Si les Bleus commencent à bien connaître l'Islande, surtout depuis le quart de finale de l'Euro 2016 au Stade de France (5-2), ils n'ont affronté la Turquie en match officiel qu'une seule fois, en 2003, en demi-finale de la Coupe des confédérations à Saint-Denis. Ce sera autre chose de se rendre à Istanbul, surtout vu l'enjeu : les deux premiers de chaque groupe, seulement, se qualifient pour la phase finale. En cas d'échec, il y aura une possibilité de se rattraper via les barrages de la Ligue des nations, mais la formule est tellement complexe qu'il vaut mieux ne pas l'envisager, pour le moment.

Pour le reste de ce groupe, les Bleus auront droit à une autre nouveauté, avec un premier affrontement contre la Moldavie, et à un programme plus classique avec Andorre et l'Albanie qui est, dans ce groupe, le seul pays à avoir déjà battu l'équipe de France, en amical en 2015, et qui avait longtemps résisté aux hommes de Deschamps à Marseille pendant l'Euro 2016 (2-0).

Les confrontations passées:

Contre l'Islande: 13 matches, 9 victoires, 4 matches nuls (dont 1 victoire et 1 nul en amical)

Contre la Turquie: 4 matches, 4 victoires (dont 3 victoires en amical)

Contre l'Albanie: 7 matches, 5 victoires, 1 nul et 1 défaite (dont 1 nul et 1 défaite en amical)

Contre la Moldavie: Aucun affrontement

Contre Andorre: 3 matches, 3 victoires (dont 1 victoire en amical)