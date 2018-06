Le Vannes OC endeuillé par la perte d'un jeune gardien

Le Vannes OC est en deuil. Le club breton, fraîchement promu en National 2 – quatrième échelon national - a annoncé lundi soir le décès de son gardien de but David Blanc, 23 ans.

"Nous avons appris avec une grande tristesse le décès hier de David Blanc. David nous quitte brutalement à 23 ans, nous garderons de lui l’image et le souvenir d’un jeune homme très attachant, motivé et toujours de bonne humeur. L’ensemble du club présente à sa famille et ses proches ses plus sincères condoléances", peut-on lire dans un communiqué de la direction vannetaise.

Le VOC a par ailleurs mis en place une cagnotte en ligne pour soutenir la famille du jeune portier passé dans sa carrière par Marseille Consolat notamment.