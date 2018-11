Le Stade de France à vendre ?

Voilà 23 ans que le projet Stade de France a vu le jour, moyennant un investissement global de 361 millions d’euros dont 191 à la charge de l’Etat, donc du contribuable. A l’époque, imminence du Mondial 1998 oblige, l’exécutif ne s’attarde pas sur les modalités de la gestion du futur vaisseau des Bleus. Le consortium formé par les groupes Vinci (67 %) et Bouygues (33 %) hérite ainsi du bébé dans des conditions d’exploitation très avantageuses. Trop au goût de la Cour des comptes qui dans un récent rapport tire la sonnette d’alarme.

A sept ans de l’expiration de la concession ainsi accordée en 1995, la juridiction financière invite tout bonnement l’Etat à céder ce monument sportif qui a vu le premier sacre mondial de l’équipe de France de football. Selon un document que s’est procuré la rédaction du Parisien, la Cour des comptes préconise l’option radicale de "la cession" et ce avant même "la fin de l’année 2018". Une suggestion manifestement entendue puisque "l’Etat réfléchirait à un nouveau modèle économique robuste et durable pour l’écrin de Saint-Denis, dans lequel il n’aurait plus à verser d’argent", peut-on lire dans le quotidien suscité.

Un ticket FFF-FFR pour la reprise ?

Le Stade de France n’ayant pas de club résident, l’Etat à ce jour doit indemniser le gestionnaire des lieux à hauteur de 17 millions d’euros par an. Une charge non négligeable que le gouvernement pourrait très vite abandonner aux principales fédérations exploitant l’enceinte dionysienne: la FFF et la FFR. "L’Etat a une idée précise en tête: impliquer davantage les Fédérations de rugby et de football. Soit en leur vendant le stade, soit en les associant à une entité privée. Si la FFF – qui trouverait forcément un intérêt à tirer des revenus commerciaux d’événements qu’elle produit – ne s’est pas officiellement positionnée, la FFR, qui a abandonné son idée de grand stade, y est favorable", explique Le Parisien.

En attendant qu’un tel accord se dessine, Vinci et Bouygues font du forcing pour que la concession expirant en 2025 soit reconduite. Pour parvenir à ses fins, le consortium Stade de France a d’ores et déjà soumis à l’Etat un projet spectaculaire de rénovation du stade et de ses alentours, dans un plan vertigineux chiffré à 450 millions d’euros. Guère convaincu par ce dessein, le gouvernement pour l’heure ne prévoit pas d’investir au-delà des 50 millions d’euros prévus à cet effet dans le cadre de l’organisation des JO 2024.