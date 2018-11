Le PSG dans la légende du sport mondial

5 – FOOT :

Tottenham Hotspurs (1960-1961) C’est la marque historique tombée vendredi soir à la faveur du succès parisien sur Lille (2-1) : les 11 succès de rang signés en ouverture de la saison 1960-1961 de Premier League par l’équipe de Bill Nicholson. Un record qui continue de tenir à l’échelle du seul football anglais ; une performance que Tottenham avait su concrétiser à l’époque par la conquête d’un doublé Coupe-Championnat.

4 – TENNIS :

Novak DJOKOVIC (2011) Lors de la saison 2011, Novak Djokovic est injouable dès les premiers mois de compétition avec pas moins de 41 victoires consécutives et 7 tournois remportés de rang. Il faudra sa majesté Roger Federer pour stopper le Serbe en demi-finales de Roland-Garros.

3 – FOOT US :

New England Patriots (2007) Du jamais vu dans la prestigieuse ligue professionnelle de football américain (NFL) : lors de la saison 2007, les New England Patriots deviennent la première franchise de l’histoire à remporter les 16 matches de saison régulière. Pour quel résultat ? Une défaite pour les coéquipiers de Tom Brady qui s’inclinent lors du XLIIe Super Bowl face aux Giants de New York (17-14).

2 – BASKET :

Golden State (2014-2015) Lors de la saison NBA 2014-2015, les Warriors de Golden State remportent leurs 24 premiers matches de saison régulière, ce qu’aucune autre franchise n’était parvenue à réaliser tous sports US confondus ! Avant de s’incliner à Milwaukee… Et de perdre en finale face à LeBron James et ses Cleveland Cavaliers (3-4).

1 – FOOT :

PSG (2018-2019) Paris reçu 12 sur 12 ! Vendredi, au Parc, le PSG, en dominant son dauphin lillois (2-1), a complété un record absolu à l’échappe des cinq grands championnats européens. Pour faire donc mieux que Tottenham et entrer dans l’histoire du championnat de France. Mais aussi du football européen.