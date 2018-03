Le président du PAOK puni

C'était le 11 mars dernier et les images avaient fait le tour de la planète. Ivan Savvidis, président du PAOK Salonique, était entré sur la pelouse lors d'un match face à l'AEK Athènes, mécontent d'une décision arbitrale litigieuse, et n'avait pas cherché à cacher l'arme à feu qu'il portait à la ceinture. Furieux, l'intéressé avait tenté de s'en prendre aux officiels avant d'inviter ses joueurs à rentrer au plus vite aux vestiaires. Quelques jours plus tard, ses excuses publiques avaient quelque peu éteint l'incendie mais ne pouvaient évidemment pas le protéger d'une sanction inévitable.

Car suite à ce grave incident, le championnat grec avait été suspendu et reprendra par ailleurs lors du week-end pascal. Ce jeudi, Savvidis a lui été informé des sanctions qui ont été prononcées à son encontre par les autorités compétentes. Ainsi, le patron du PAOK se voit interdit de stade sur une durée de trois ans, et devra de surcroît s'acquitter d'une amende de 100.000 euros. Pire, son club se voit également puni, par la faute des dérapages inconscients de son président. Ainsi, une amende de 63.000 euros a été infligée aux pensionnaires du stade Toumba. Ceux-ci sont par ailleurs sanctionnés d'un retrait de trois points en championnat, et d'une suspension ferme de trois matches à huis clos.

De fait, les partenaires du Français Dorian Lévêque, qui ne comptaient que deux unités de retard sur le leader, l'AEK Athènes, sont désormais relégués à cinq longueurs, et à quatre points du deuxième, l'Olympiakos Le Pirée.