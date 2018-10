Le Portugal au secours de Ronaldo

Après tout, Leo Messi lui aussi fait l’impasse sur l’Albiceleste depuis le dernier Mondial en Russie. Mais, dans sa situation, la décision de Cristiano Ronaldo de renoncer aux prochains rassemblements de l’équipe du Portugal en octobre puis en novembre, pour n’envisager un retour en sélection qu’en 2019, prend forcément une signification toute particulière.

Un CR7 dans la tourmente suite aux révélations et à l’accusation de viol dont il fait l’objet de la part d’une jeune femme américaine, que le joueur aurait contrainte à un "rapport anal" dans une chambre d’hôtel de Las Vegas, en 2009 (*). En pleine célébration de sa signature avec le Real Madrid à l’époque.

La parole de Ronaldo

Neuf ans après les faits, la menace de la réouverture d’une enquête par la police de Las Vegas, pousse aujourd’hui, en même temps que la gravité des accusations dont il fait l’objet et le risque d’un procès, Ronaldo et son clan à contre-attaquer. Le joueur, s’il voit ses principaux sponsors s’interroger, peut compter sur sa compagne et sa famille, mais aussi sur la Juventus, son nouveau club, pour l’assurer d’une solidarité sans faille. Et défendre l’honneur sali du quintuple Ballon d’or.

Le plan de communication ainsi engagé concerne aussi le Portugal, forcément prêt à défendre son enfant chéri. Comme ce fut le cas jeudi de la part de son sélectionneur Fernando Santos lors de la conférence de presse au cours de laquelle a été officialisée l’absence de Ronaldo lors des prochaines échéances de la Selecçao. "Je ne dévoilerai pas les détails de la conversation que nous avons eu à trois", a lancé Santos au sujet de la réunion de crise qui a réuni autour de l’attaquant turinois, le technicien ainsi que Fernando Gomes, le président de la Fédération portugaise de football (FPF).

En revanche, Santos est le meilleur des avocats de son capitaine, même s’il l’assure: "Ce n’est pas une question de solidarité. Le fait est que je crois ce que le joueur a dit il y a 2 ou 3 jours. Il considère le viol comme un acte abject. Il a répété, encore et encore, qu’il était innocent et qu’il n’avait rien à voir avec ce dont il est accusé." A ses yeux, l’ancien Madrilène est incapable d’un tel comportement. Pourquoi ? "Je connais très bien Ronaldo, alors je crois totalement en sa parole. Il ne commettrait jamais un crime de ce genre. Je ne le crois pas."

----------------------------------------------------------------

(*) Der Spiegel avait révélé, l’an dernier, que Ronaldo aurait acheté le silence de Kathryn Mayorga (34 ans) pour 375 000 dollars. Là aussi le joueur a démenti formellement.