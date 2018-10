Le foot belge dans la tourmente

Si l’AS Monaco, actuellement au plus mal sur le plan sportif, ne sera a priori plus entraîné par Leonardo Jardim lors de son prochain déplacement en Ligue des champions, le club de Bruges, son futur adversaire, n’est peut-être pas certain de pouvoir encore compter à cette occasion sur son propre coach, Ivan Leko.

L’ancien international croate, sacré champion de Belgique dès sa première saison, fait en effet partie des personnes interpellées ce mercredi matin dans le cadre d’une vaste série de perquisitions – une soixantaine au total – qui fait souffler un vent de panique sur le football belge. Et bien au-delà des frontières du plat pays, puisque sept autres pays européens sont également concernés par ces investigations, qui ont mobilisé pas moins de 220 policiers en Belgique, France, Luxembourg, à Chypre, au Monténégro, en Serbie et en Macédoine. Et qui s’inscrivent dans le cadre d’une vaste enquête portant sur de graves soupçons de fraude dans le championnat belge, rapporte un communiqué du parquet fédéral.

"Préoccupant pour l'image du football belge"

On imagine mal l’arrestation de Thomas Tuchel dès potron-minet, de ce côté-ci de la frontière, c’est pourtant le coup de tonnerre qui a frappé le foot belge avec l’interpellation pour audition de Leko, coach du club qui a écrasé la Jupiler League la saison passée. Mais aussi à son propre domicile d’un certain Mogi Bayet, qui n’est autre que l’agent le plus influent et le plus actif sur le marché des transferts outre-Quiévrain (après avoir occupé le rôle de manager général à Charleroi), ainsi que deux arbitres de l’élite belge (Vertenten et Delferière) ou encore de Herman Van Holsbeeck, ancien manager d’Anderlecht. Au total, neuf clubs de division 1A ont été perquisitionnés et des documents saisis aux sièges d’Anderlecht, Standard, Bruges, Genk, Gand, Courtrai, Lokeren, Ostende, et Malines.

Le quotidien Le Soir révèle ainsi que des contrats impliquant Mogi Bayet ont été saisis, notamment dans les locaux du Standard, parmi lesquels celui du coach Michel Preudhomme ou de l’Espoir belge Obbi Oularé.

"C’est préoccupant pour l’image du football belge" Pierre François, administrateur-délégué de la Pro League

C’est sur la base "des indications de transactions financières suspectes" dans le championnat belge, révélées dans le cadre d’un rapport de l’Unité des fraudes sportives de la police fédérale, qu’a été initiée fin 2017 cette enquête placée sous l’autorité du parquet fédéral, compétent en matière de crime organisé. Et c’est toute la sphère footballistique qui tremble, puisque les perquisitions, toujours selon le parquet, ont également eu lieu aux domiciles de "responsables de clubs, d'agents de joueurs, d'arbitres, d'un ancien avocat, d'un bureau comptable, d'un entraîneur, de journalistes et de quelques complices éventuels". Avec l’aide de complicités, ces transactions suspectes auraient permis de dissimuler aux autorités des commissions portant sur les transferts, sur les salaires de joueurs et d’entraîneurs, mais aussi sur d’autres paiements. "C’est préoccupant pour l’image du football belge", a réagi Pierre François, administrateur-délégué de la Pro League, cité par Le Soir. On le serait à moins en effet.