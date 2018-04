Le Old Firm entre le Celtic et les Rangers, prévu ce dimanche en demi-finales de la Coupe d'Ecosse, a largement tourné en faveur des vert et blanc (4-0).

Si Tom Rogic (22e) et Callum McGregor (38e) avaient mis l'équipe de Brendan Rodgers sur de bons rails avant l'expulsion de Ross McRorie (51e), les Français Moussa Dembélé et Olivier Ntcham, tous deux sur penalty (52e et 78e), ont assuré le succès des leurs.

En finale, les Bhoys affronteront Motherwell, tombeur samedi d'Aberdeen (3-0).