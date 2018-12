Le Ballon d'or pour Modric !

Le Ballon d’or 2018 n’est donc pas un champion du monde. Ni Antoine Griezmann, ni Kylian Mbappé, ni Raphaël Varane, cités parmi les grands favoris pour cette 63e édition, n’ont été les plus plébiscités par le jury, qui a choisi de récompenser… Luka Modric. Après dix ans d’une domination sans partage du duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, le milieu de terrain croate l’emporte assez nettement devant "CR7", qui restait sur deux sacres.

Selon une photo du classement final, qui a fuité sur Twitter en fin d’après-midi et paraîtra mardi dans les colonnes du magazine France Football, le métronome du Real Madrid a obtenu 753 points, près de 300 de plus que son ancien coéquipier portugais, désormais à la Juventus Turin (476 points). "Grizi", lui, doit se contenter d’une place sur le podium, comme en 2016, avec 414 points. Une déception pour l’attaquant tricolore, qui en rêvait.

Griezmann 3e, Mbappé 4e

Sans doute plus que les années précédentes, le vainqueur fera débat. Parce qu’il n’y avait, cette fois-ci, pas vraiment de joueur qui se dégageait. Ou plutôt si, mais il y en avait plusieurs. Luka Modric, auteur d’une brillante première moitié de saison, a grandement participé à la quête d’une troisième Ligue des champions de la Maison Blanche, avant de porter la Croatie jusqu’en finale de la Coupe du monde en Russie. Son Ballon d’or n’est pas volé.

Ses détracteurs diront qu’il est moins éblouissant depuis le début de saison. Ils auront raison. Mais en cette année de Mondial, les votants ont sûrement estimé qu’il fallait un autre vainqueur que Cristiano Ronaldo. Dès lors, le natif de Zadar avait le profil idéal. Antoine Griezmann l’avait également, c’est indéniable. Mais ni le titre mondial décroché avec les Bleus, ni la Ligue Europa qu’il a glanée avec l’Atlético de Madrid, n’ont visiblement suffi.

Quant à Kylian Mbappé et Raphaël Varane, respectivement quatrième (347 points) et septième (121 points), il n’y a rien d’illogique à ce qu’ils soient un peu plus en retrait. Le premier paie le parcours insuffisant du PSG en Ligue des champions, le second le fait qu’il soit défenseur. Le Madrilène pourra se consoler en se disant qu’il est le meilleur à son poste. Le Ballon d’or mettant le plus souvent les attaquants en valeur, ça signifie quelque chose.

LE CLASSEMENT DU BALLON D'OR 2018

1. Luka Modric

2. Cristiano Ronaldo

3. Antoine Griezmann

4. Kylian Mbappé

5. Lionel Messi

6. Mohamed Salah

7. Raphaël Varane

8. Eden Hazard

9. Kevin de Bruyne

10. Harry Kane

11. N’Golo Kanté

12. Neymar Jr

13. Luis Suarez

14. Thibaut Courtois

15. Paul Pogba

16. Sergio Agüero

17. Gareth Bale

17. Karim Benzema

19. Roberto Firmino

19. Ivan Rakitic

19. Sergio Ramos

22. Edinson Cavani

22. Sadio Mané

22. Marcelo

25. Alisson Becker

25. Mario Mandzukic

25. Jan Oblak

28. Diego Godin

29. Isco

29. Hugo Lloris