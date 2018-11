Le Ballon d'Or 2018 déjà connu ?

Après avoir été élu "Joueur UEFA de l’année" puis "The Best, Joueur de la Fifa", Luka Modric va certainement poursuivre sa moisson de récompenses en 2018 avec le Ballon d’Or. Le milieu de terrain du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, et capitaine de la Croatie, finaliste de la Coupe du Monde, aurait été plébiscité, à en croire les informations de la Cuatro, chaîne de TV espagnole du groupe Mediaset.

Malgré son très mauvais début de saison 2018-2019, le meneur de jeu de 33 ans est donc celui qui a récolté le plus de points auprès du jury composé par France Football, à savoir 192 journalistes du monde entier. Le vote du Ballon d’Or de l’année était ouvert du 8 octobre au 9 novembre et les champions du monde 2018 vont probablement se contenter des places d’honneur.





Deux joueurs de l’équipe de France, Kylian Mbappé et Raphaël Varane – et non Antoine Griezmann –compléteraient le podium, selon la presse italienne ces dernières heures. Le Corriere dello Sport ou Tuttosport ont d’ailleurs crié au scandale, regrettant l’absence sur le podium de Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or et double tenant du titre. Il a encore été devancé par son ancien coéquipier du Real Luka Modric.