La pelouse neuve ravagée par... une course de stock-cars !

Et dire que certains clubs de Ligue 1 ont pu se plaindre de voir le XV de France venir piétiner leur pelouse... En Irlande du nord, le club du Ballymena United FC, qui venait de voir la surface de jeu de son stade être entièrement rénovée moyennant la coquette somme de 250 000 £ (environ 280 000 euros), a de quoi enrager. Et pour cause, c'est... une course de stock-cars qui est venue endommager le gazon avec l'incursion de plusieurs voitures sur le bord de la pelouse, qui était interdite jusqu'au mois d'octobre à l'équipe locale afin de permettre son bon développement. D'où le report des matches de pré-saison. Mais vendredi, les fous du volant sont passés par là...

It is with sadness that we received these pictures this evening. Clearly there has been an absolute lack of any attempt made to protect the new surface despite assurances from @mea_bc - the club is deeply unsatisfied with protective measures put in place. pic.twitter.com/jdtDaIkAJU