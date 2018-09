LA Galaxy: Ibra laisse planer le doute sur son avenir

A 36 ans, Zlatan Ibrahimovic est sous contrat avec le Los Angeles Galaxy jusqu'au 31 décembre 2020, mais rien n'indique qu'il ira au bout de son engagement. L'attaquant suédois, crédité de 17 réalisations en Major League Soccer sur ses 22 premières apparitions, laisse planer le doute.

"Je ne sais pas ce qu'il se passera la saison prochaine. On en discutera, explique-t-il dans les colonnes du Los Angeles Times. Ce n'est pas le moment d'en parler. C'est quelque chose font je discuterai avec le club en temps voulu. Cela dépend de ce que je veux et de ce qu'ils veulent".