La Coupe du monde 2030 en Espagne, au Portugal et au Maroc ?

Après une Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis et Mexique), l’édition suivante pourrait également être organisée par trois pays. La Fédération espagnole avait déjà manifesté son intérêt auprès de la FIFA et, jeudi, le président du gouvernement Pedro Sanchez a confirmé que la candidature se fera avec deux pays voisins, le Portugal et le Maroc. Ce serait la première fois que la compétition quadriennale se déroulerait sur deux continents différents.

"Ce ne sont pas les gouvernements mais les fédérations qui doivent construire. A eux de concrétiser un projet extrêmement positif, a lancé le président Sanchez, alors que les statuts de la FIFA ne permettent pas encore une organisation intercontinentale. Le gouvernement examine la question avec enthousiasme et j’en ai parlé à Antonio il y a quelques mois. J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec Sa Majesté Mohamed VI et j’ai également trouvé une réponse très positive".

L’Espagne fait bien de s’allier au Portugal, qui n’a jamais organisé de Coupe du Monde de son histoire, et au Maroc, qui a été battu en "finale" pour l'édition 2026, mais la concurrence s’annonce rude. Les candidatures multiples pourraient être nombreuses : l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay voudraient ramener la coupe à la maison, pour le centenaire de la compétition, alors que l’Angleterre s'associe déjà à l’Ecosse, au pays de Galles et l’Irlande du Nord.