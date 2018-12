Jardim débarque en Arabie saoudite

Viré début octobre de l’AS Monaco, Leonardo Jardim pourrait poursuivre sa carrière en Arabie saoudite. Le technicien portugais est arrivé à Riyad pour discuter avec les dirigeants d’Al-Nasr, comme l'indique un journaliste de la BBC.

Helder, le défenseur passé par le PSG en 2004-2005, est actuellement le coach intérimaire.

Le meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2016-2017 avait été annoncé au Real Madrid il y a quelques semaines mais cela ne s’est pas matérialisé.

