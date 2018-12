Japon: Iniesta buteur, Kobe l'emporte

Andres Iniesta et le Vissel Kobe se sont imposés (3-2) samedi matin à domicile contre Vegalta Sendai, 11e du championnat, lors de la 34e journée. Le milieu de terrain espagnol y est allé de son but, le second de sa formation, sur un enchaînement de classe dont il a le secret. Il s'agit de la troisième réalisation de l'ancien Barcelonais depuis son arrivée au Japon.

Iniesta n'a rien perdu de sa grande classe ! pic.twitter.com/jzmojjG20o — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 1 décembre 2018

Andres Iniesta a appris cette semaine l'arrivée prochaine de David Villa pour l'épauler.