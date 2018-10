Hoddle hospitalisé après un ''sérieux malaise''

Inquiétude autour de Glenn Hoddle, après que l'ancien international anglais a été victime d'un malaise ce samedi, dans les locaux de la chaîne BT Sport, où il tient un rôle de consultant.

Celui qui fut un joueur de Monaco de 1987 à 1991 fête aujourd'hui même son 61e anniversaire. De nombreux soutiens se sont déjà manifestés, dont les clubs de Chelsea ou de Totthenham (dans lesquels Hoddle a officié par le passé), son collègue chez BT, Jake Humphrey, ou encore le présentateur vedette Gary Lineker qui s'est dit ''extrêmement préoccupé''. Aucune information supplémentaire n'a pour l'instant filtré.

Everybody at the Club sends their best wishes to @GlennHoddle for a full and speedy recovery after he was taken ill this morning.

Our thoughts are with former Blues boss Glenn Hoddle, who has been taken seriously ill on his 61st birthday. We’re right with you, Glenn. pic.twitter.com/Ao4GCaqmFX