Griezmann: "On n'échangerait pas une Coupe du monde contre un Ballon d'or !"

Contrairement à Cristiano Ronaldo, qui n’assistera pas à cette 63e cérémonie du Ballon d’or, Antoine Griezmann est bien présent lundi soir au Grand Palais, à Paris. "C'était normal d'être ici, a-t-il affirmé sur la chaîne L'Equipe. C'est dommage qu'il n'y ait pas tout le monde mais je suis là."

"Si ce n'est pas un Français, ce serait dommage..., a ajouté l’attaquant des Bleus et de l’Atlético Madrid. Peut-être que la Ligue des champions ou le championnat serait plus important qu'une Coupe du monde. Mais on n'échangerait pas une Coupe du monde contre un Ballon d'or !"