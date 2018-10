Griezmann: "On ne faisait pas trop les efforts..."

Mardi soir, en Ligue A des nations, la France s'est imposée à domicile (2-1) contre l'Allemagne, et peut envisager sereinement la qualification pour le Final Four. Mais les Bleus ont encore souffert, notamment en première période face aux champions du monde 2014.

"On a fait une mauvaise première période, je crois qu’on était perturbés par le fait qu’ils jouent à trois derrière. On en a parlé dans les vestiaires, on a changé deux ou trois trucs tactiquement, et ça a été mieux, a concédé Antoine Griezmann sur M6. En première période, on ne faisait pas trop les efforts les uns pour les autres, on s’est dit les choses à la mi-temps… On a été champions du monde en travaillant comme ça, les uns pour les autres, et c’est comme ça qu’on gagne des matches".