Gignac: "Terminer ma carrière avec les Tigres"

Arrivé au Mexique en 2015, André-Pierre Gignac s’y sent bien. Tellement bien qu’il n’envisage pas d’aller voir ailleurs pour relever un dernier challenge. "Je veux terminer ma carrière avec les Tigres. Je l’ai déjà dit plusieurs fois. Je reste fidèle à moi-même", a-t-il confié lors d’un accordé à Multimedios Television.

"Mais tout n’est pas entre mes mains, c’est vrai, a précisé l’ancien attaquant de l’OM (32 ans), assurant n’avoir jamais voulu quitter le club de Monterrey. Je vais être sincère avec vous. J’ai déjà refusé beaucoup d’offres et on m’offrait beaucoup plus d’argent qu’ici. Beaucoup plus. Mais la passion ne s’achète pas."