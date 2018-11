Gignac prolonge avec les Tigres 

"Le Mexique et ses habitants, et particulièrement ma ville, Monterrey, m’ont reçu depuis le premier jour avec beaucoup d’affection et m’ont fait me sentir à la maison, a écrit l'ancien international français sur Twitter. Aujourd’hui, avec une grande joie et la même affection, je peux annoncer que je reste à la maison ! Je reste aux Tigres ! Merci à ma famille, à mon équipe, à la direction du club pour sa confiance, au staff technique, mais surtout mille mercis au meilleur public du Mexique. Nous allons continuer à écrire l’histoire ensemble !"

La durée de ce nouveau contrat n'a pas été communiquée, mais il s'agit vraisemblablement d'un nouveau bail de deux ans pour Gignac, qui fêtera dans quelques jours ses 33 ans.