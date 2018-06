Francis Smerecki est mort

A quelques jours du début de la Coupe du monde, la Fédération française de football est en deuil. La FFF a en effet annoncé ce jeudi la disparition de Francis Smerecki, à l'âge de 68 ans, des suites d'une longue maladie.

"La disparition de Francis, qui a lutté avec un courage exemplaire contre la maladie ces derniers mois, plonge la Fédération dans une grande tristesse, a réagi Noël Le Graët, le président de la FFF. Francis était un grand technicien, un homme de grande valeur, il était apprécié par tous, pour son humanité, sa convivialité. J'ai pu personnellement apprécier pendant six années ses qualités humaines lorsqu’il a dirigé l'En Avant de Guingamp en tant qu'entraîneur. C'était un ami. La Fédération et le football français perdent une personnalité et un formateur de grande compétence. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa femme et à ses proches."

Entraîneur de Guingamp (1993-99), du Havre (1999-2000), de Nancy (2000-2002) et Laval (2003-2004), Francis Smerecki était entré à la direction technique nationale en 2004, où il s'est occupé pendant onze ans d'équipes de jeunes.