Footgate belge: Fabien Camus placé en détention

Formé à l’OM et passé dans sa carrière par Troyes ou Evian, Fabien Camus, 33 ans, a été placé sous mandat d’arrêt ce mercredi pour blanchiment et organisation criminelle, aussitôt incarcéré à la prison de Lantin, en Belgique, selon les informations de la Dernière Heure. Une détention dictée par l’enquête actuellement menée au sein de l’élite du football belge pour des soupçons de blanchiment et corruption notamment.

"Dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral concernant un dossier d’organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de corruption privée dans le milieu du football, après audition, le juge d’instruction a inculpé ce matin M. FC (Fabien Camus, ndlr) de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent. Il a été placé sous mandat d’arrêt", confirme ce jour le parquet fédéral.

Ancien international tunisien, Fabien Camus a fait l’essentiel de sa carrière outre-Quiévrain, au Sporting de Charleroi, au Racing Genk, au Royal Antwerp et au KV Malines, enfin, où il était sous contrat il y a quelques mois encore. Il s’agit du premier joueur écroué de la sorte dans le fameux footgate ainsi décrit par la presse belge.