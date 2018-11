F. Mendy: "J'étais en train de dormir, Ndombele m'a appelé"

Ferland Mendy a appris sa sélection en équipe de France dans des conditions un peu particulières. "J'étais en train de dormir. Tanguy Ndombele m'a appelé plusieurs fois, mais je faisais la sieste, raconte l'ancien Havrais mardi sur le site de la FFF. Il m'a dit de le rappeler, que c'était urgent. Je me demandais ce que j'avais fait, s'il y avait un problème... Je l'ai rappelé et il m'a annoncé la bonne nouvelle, il m'a dit de faire mes affaires pour aller en équipe de France. J'étais encore un peu dans les vapes, et puis j'ai vu que c'était la vérité." Le joueur de l'OL n'arrive pas en terrain totalement inconnu: "J'ai Ndombele et Nabil Fekir qui jouent avec moi, j'ai évolué sept ans au PSG avec Kimpembe, j'ai aussi connu Ousmane Dembélé plus petit car j'allais souvent à Evreux... Je les connais un peu tous, donc je n'ai pas trop de problème à me rapprocher d'eux."