Et voilà le Ballon d'Or féminin !

Le Ballon d'Or se conjugue désormais au féminin. Le 3 décembre prochain, le successeur de Cristiano Ronaldo (ou le Portugais lui-même) pourra poser avec son homologue féminine puisque France Football a annoncé ce mardi la création de ce nouveau trophée, sur le modèle traditionnel. Ce sont des journalistes spécialistes du foot féminin, issus du monde entier, qui éliront la meilleure joueuse de l'année.

"La naissance du Ballon d'Or est un pas de plus vers l'évolution de notre sport qui progresse bien, se réjouit Wendy Renard, la joueuse des Bleues de l'Olympique Lyonnais. C'est une marche en avant, le football féminin évolue et les inégalités se réduisent même s'il doit y avoir encore des progrès." France Football étend ainsi son "offre", à la manière du gala The Best, qui consacre la meilleure joueuse de l'année depuis deux ans (Carli Lloyd en 2016, Lieke Martens en 2017), et donc la cérémonie a lieu... ce lundi soir.

De la même manière, France Football entend aussi concurrencer le Golden Boy, décerné par le quotidien italien Tuttosport depuis 2003, en créant le Trophée Kopa, qui sera remis au meilleur joueur de moins de 21 ans. C'est exactement comme le Golden Boy à la différence près, notable, que ce sont les anciens Ballons d'Or, les Lionel Messi, Zinedine Zidane, Marco van Basten & Co, qui vont voter pour élire celui qui sera amené à être, un jour, leur possible héritier. France Football leur fournira une liste de nommés, sur laquelle planche déjà la rédaction, comme on peut le voir sur une photo du journaliste Arnaud Tulipier qui a noté sur son cahier une belle liste de pépites (Mbappé, Vinicius, Kluivert, Sancho, Geubbels, Weah, Sessegnon, Donnaruma, Alexander-Arnold...).