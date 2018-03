Egypte: Salah cartonne à la présidentielle !

A l'image de ce qui se fait souvent dans les élections de délégués au collège en France, une partie du peuple égyptien s'est montré taquin lors de la présidentielle de vendredi dernier. Si Abdel Fattah al-Sissi a été réélu avec près de 97% des voix, c'est une personnalité non inscrite sur les listes qui a obtenu le plus de suffrages après lui. Selon le journal d'état Al-Ahram, plus d'un million de personnes ont barré le nom des candidats officiels et ont voté pour... Mohamed Salah, l'attaquant des Pharaons et de Liverpool.

Si l'ancien joueur du FC Bâle avait réellement été candidat, son score aurait ainsi été plus élevé que celui du challenger officiel d'Al-Sissi, Moussa Mustafa, crédité de 3%. Voilà qui donnera peut-être envie à Salah, 25 ans, de se pencher sur la politique pour son après-carrière et d'embrasser un destin à la George Weah. La tâche est évidemment d'une toute autre ampleur, puisque le Liberia compte 4 millions d'habitants contre 94 millions pour l'Egypte...