Du changement pour la Danone Nations Cup 2018

En cette année d’effervescence de la planète football, la Danone Nations Cup, plus grande compétition de football au monde des 10-12 ans, choisit de changer de format. En effet, les étapes régionales laissent place à un seul et unique tournoi, qualificatif pour la finale nationale, qui aura lieu sur la pelouse de Clairefontaine. Et, parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la finale mondiale de 2018 sera couplée avec celle de 2019 !



Comme un symbole en cette année de Coupe du Monde, et 20 ans juste après la victoire historique des Bleus, la Danone Nations Cup France va installer ses filets le 21 avril prochain à Clairefontaine, le prestigieux centre d’entrainement de l’Equipe de France de football. Un endroit magique et emblématique pour abriter les rêves des 1000 enfants de la Danone Nations Cup France qui fouleront les pelouses habituellement réservées à leurs idoles, avec l’objectif de se qualifier pour la Finale nationale.



Cette unique phase qualificative réunira 80 équipes (40 équipes filles et 40 équipes garçons), sélectionnées notamment par le Fondaction du Football, partenaire de la Danone Nations Cup depuis 6 ans et qui a pour mission de promouvoir une vision citoyenne du football, ainsi que par l’Union National du Sport Scolaire (UNSS).



Comme chaque année, un trophée récompensera l’équipe au comportement le plus fair-play. A l’issue de ce tournoi, 8 équipes (4 équipes filles et 4 équipes garçons) auront le privilège de participer à la finale nationale à

Montpellier le 19 mai prochain.



La finale nationale de la Danone Nations Cup regroupera les 8 qualifiés (4 équipes filles et 4 équipes garçons) issus du tournoi qualificatif à Clairefontaine auxquels viendront se rajouter les 4 équipes qualifiées d’office, les filles et les garçons du Montpellier Hérault Sport Club, ainsi que les tenants du titre 2017, le FC Nantes (F) et les Girondins de Bordeaux (G).

Une double finale mondiale en 2019 Les deux équipes lauréates de la finale nationale auront le temps de peaufiner leur préparation et pour cause : la finale mondiale aura lieu l’an prochain ! Cette double finale 2019 aura le privilège d’accueillir près d’un millier de jeunes footballeurs (filles et garçons) lauréats des finales nationales 2018 et 2019 à travers le monde. La date exacte et le stade qui accueillera cette double finale mondiale seront communiqués ultérieurement.



