Deschamps: "Martial a un potentiel incroyable"

Anthony Martial est de retour chez les Bleus, convoqué ce jeudi par Didier Deschamps pour les deux prochaines rencontres de l'équipe de France, aux Pays-Bas et face à l'Uruguay. Huit mois que le Mancunien n'avait plus été appelé.

"J'ai estimé que celui qui prenait à sa place avait amené des choses plus importantes que lui par rapport au collectif, a expliqué le sélectionneur tricolore en conférence de presse. Ça fait un moment qu'il est en équipe de France. Il a eu de bonnes périodes mais aussi des périodes plus difficiles. Ce qu'il produit en ce moment avec Manchester est plus proche de ce qu'il est capable de faire, notamment en terme d'efficacité. On parle là d'un jeune joueur en train d’acquérir de la maturité. Il a pris de la place dans l'esprit de José Mourinho. S'il est là c'est aussi parce que certains joueurs sont blessés."

La faute à l'inconstance du joueur de 22 ans ? "Ça a toujours été un peu son soucis et je lui ai dit. Anthony, c'est quelqu'un qui a un potentiel incroyable, qui ne le fait pas toujours voir avec régularité. Il a peut être des sautes de concentration. Ça dépend que de lui, soit il a envie d'aller chercher beaucoup plus, il peut le faire, il doit le faire et ça peut changer beaucoup de choses. Il a différentes périodes. Parfois ce n'est pas suffisant. C'est dans sa nature, il faut qu'il lutte contre ça pour passer le cap et avoir des performances de plus haut niveau sur plusieurs saisons."