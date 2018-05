D1 féminine: L'OL champion invaincu, Paris en Ligue des champions, l'OM et Albi relégués

L’Olympique Lyonnais n’aura pas perdu un match cette saison en Division 1 féminine. Le club rhodanien a fini, ce dimanche, avec une victoire 6-0 à Rodez (10e/12). Les filles de l’OL, vainqueurs de la cinquième Ligue des champions de leur histoire, jeudi à Kiev (1-4 a.p. contre le VfL Wolfsbourg), étaient déjà assurées du titre, leur douzième, depuis le 13 mai. Le Paris Saint-Germain, qu’elles affronteront en finale de la Coupe jeudi au stade de la Meinau de Strasbourg, termine deuxième à la faveur d’un succès 3-0 à Soyaux (5e), et, après un an d’absence, se (re)qualifie pour l’Europe. Montpellier, quart-de-finale de la Ligue des champions cette année, doit se contenter, en dépit d’une dernière victoire (3-1 à domicile face à l’ASPTT Albi), d’une troisième place non européenne. Albi qui est relégué, comme, on le savait, Marseille (battu 1-0 à Guingamp).