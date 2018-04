Créteil chute en National 2

Il y a deux ans, Créteil quittait la Ligue 2 pour le National. Aujourd’hui, le club du Président Lopes tombe un échelon plus bas et se retrouve en National 2. Un niveau que le club francilien n’avait plus connu depuis plus de trente ans (31 ans pour être exact).

A l’intersaison, et présentant le désastre, les dirigeants avaient décidé de changer d’entraîneur. Yann Lachuer, ancien joueur d’Auxerre et du PSG, avait pris en mains l’équipe cristolienne. Las… Une victoire en 16 journées et 7 points pris sur 48 possibles plus tard, et le verdict tombe, implacable : relégation. L’an prochain, Créteil devra sûrement reconstruire son effectif et retrouver l’envie de gagner pour pouvoir à nouveau regarder vers le haut.