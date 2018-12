Copa Libertadores: River Plate crie à l'injustice !

Au lendemain de la décision de la CONMEBOL de déplacer la finale retour de la Copa Libertadores à Madrid, River Plate s'estime lésé et l'a fait savoir via un communiqué de presse. Le club rejette cette décision et demande à l'instance sud-américaine de réviser cette décision.

Après le match nul décroché à l'aller sur la pelouse du frère ennemi Boca Junior (2-2), les Rouge et Blanc n'ont pas pu disputer la finale retour dans leur stade Monumental samedi 25 novembre en raison de violences et d'une attaque contre le bus de Boca, provoquant les blessures de joueurs, parmi lesquels le capitaine Pablo Pérez. Le match a été reporté au lendemain, le dimanche 26 novembre, avant d'être finalement reprogrammé ce vendredi 30 novembre par la CONMEBOL... au stade Santiago-Bernabeu de Madrid pour des raisons de sécurité, à la date du 9 décembre !

Cette décision est jugée inacceptable par les dirigeants de River. Ceux-ci parlent de dénaturalisation de "l'Américanité" de la compétition en délocalisant la finale sur le Vieux-Continent. Les "Millionarios" ne digèrent pas non plus de perdre l'avantage du terrain pour un match de cette importance. A fortiori si les erreurs relatives à la sécurité viennent des autorités étatiques selon leurs propos.

Les dirigeants de River pointent également du doigt le calvaire vécu par les supporteurs, détenteurs de tickets pour assister à la finale retour, qui après une attente interminable tout au long du week-end précédent n'ont finalement pas pu voir de match. En outre, ces spectateurs munis de billets, n'auront pas la possibilité de voir cette finale si elle se joue à Madrid.

En conclusion de ce communiqué de presse, les "Millionarios" soulignent que le plus grand "clasico" du pays sera ôté aux Argentins pour des raisons de sécurité alors que dans le même temps, le G20 réunissant plusieurs grands chefs d'Etat se déroule en ce moment... à Buenos Aires.