Celtic: Rodgers "ravi" pour Gerrard

Entraîneur de Steven Gerrard à Liverpool de l'été 2012 à octobre 2015, Brendan Rodgers, à la tête du Celtic depuis 2016, va retrouver la saison prochaine son ancien joueur sur le banc de l’éternel rival, les Rangers.

"Je suis ravi pour lui. Il a eu une carrière incroyable. Il voulait devenir entraîneur et il a en a maintenant l’opportunité. Il avait de formidables qualités en tant que joueur, avec un niveau de professionnalisme extrême. Et je suis certain qu’il arrivera à les transposer dans son métier d’entraîneur", a commenté le Nord-Irlandais vendredi en conférence de presse.