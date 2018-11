Celtic: Ntcham a prolongé

Pion incontournable de l'équipe de France Espoirs qui participera à l'Euro l'été prochain, Olivier Ntcham est aussi essentiel au Celtic Glasgow. Pour preuve, le club écossais, qui avait misé sur lui à l'été 2017, a déjà offert une prolongation au milieu de terrain tricolore, désormais lié aux Bhoys jusqu'en juin 2022.

"Je suis ravi de prolonger mon contrat, a expliqué l'ancien joueur du Havre et de Manchester City sur la chaîne de télévision officielle du club. C'est un bonne nouvelle et j'espère que nous gagnerons de nombreux trophées. Je suis vraiment content de faire partie du projet, je me sens bien ici, et j'espère bien que nous connaîtrons encore plus de succès cette saison que la précédente".