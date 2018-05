Carnet: Piantoni s'éteint à son tour

Un an après la disparition de Raymond Kopa, c'est Roger Piantoni, l'un de ses plus fidèles coéquipiers en équipe de France, qui s'éteint à son tour.

60 ans après sa première saison sous les couleurs rémoises, Roger Piantoni s'est éteint ce samedi. Le #SDR est en deuil. Le club perd un géant mais sa légende demeure, celle du plus fameux des gauchers de l'histoire du Stade de Reims. Merci Monsieur Piantoni. #RespectÉternel pic.twitter.com/r88UpfAbvI — Stade de Reims (@StadeDeReims) 26 mai 2018

L'Est Républicain annonce la disparition ce samedi de l'ancien attaquant international à l'âge de 86 ans. Un dernier souffle rendu à l'hôpital de Nancy, dans cette région lorraine à laquelle Piantoni était resté jusqu'au bout attaché. L'ASNL, dont l'une des tribunes du stade Marcel-Picot porte d'ailleurs son nom et l'un de ses clubs avec l'OGC Nice, mais aussi surtout le Stade de Reims. Là où s'est enrichi de 3 titres de Champion de France (1958, 1960, 1962) le palmarès de ce gaucher, doté d'une puissante frappe de balle, meilleur gâchette du championnat de France en 1951 (28 buts) et 1961 (28 buts).

Mais Piantoni, encore 6e meilleur buteur de l'histoire du championnat avec 203 réalisations en 394 matches joués, c'est surtout l'un des membres de l'inoubliable quatuor tricolore de la Coupe du monde 1958, aux côtés de Raymond Kopa, Jean Vincent et Just Fontaine, seulement stoppé lors de ce Mondial suédois en demi-finales par le Brésil de Pelé (5-2). Parmi évidemment les plus belles de ses 37 sélections en bleu (18 buts inscrits), récompensées par une 3e place cette année-là.

"Le club perd un géant, mais sa légende demeure, celle du plus fameux des gauchers de l'histoire du Stade de Reims", a réagi le club champenois sur Twitter. Le premier d'une longue série d'hommages pour l'un des géants du football français.