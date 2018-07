Bolt décroche un pré-contrat en Australie

Retraité des pistes et bien décidé à faire carrière dans le football désormais, Usain Bolt a enfin trouvé un club professionnel disposé à l’accueillir. A compter du mois d’août, l’homme le plus rapide du monde va débuter un essai de six semaines préalable à un contrat d’une saison au sein des Central Coast Mariners – club de l’élite australienne basé au nord de Sydney.

"Un accord de principe soumis à quelques conditions a été trouvé, dixit l'agent de l’ancien sprinter jamaïcain Tony Rallis. Dès que la Fédération australienne de football (FFA) aura donné son feu vert, nous ferons l'essai. La Ligue A avait besoin d'un héros et nous avons un superman !"

"A chaque fois qu'il s'entraîne il s'améliore, estime de son côté Shaun Mielekamp, le président des Mariners. Il a un très bon pied gauche et le temps va nous dire à quel niveau il se situe et s'il peut faire l'affaire en Ligue A." Le mois dernier, Usain Bolt avait répété ses gammes avec le club norvégien de Stromsgodset. Sans accord contractuel à l’arrivée.