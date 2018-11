Belgique: Lukaku présent, mais...

Blessé à une cheville et absent lors des deux derniers matches de Manchester United contre Bornemouth (Premier League) et la Juventus Turin (Ligue des champions), Romelu Lukaku a été convoqué ce vendredi par le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez. L'attaquant des Diables Rouges n'est toutefois pas certain d'être conservé dans le groupe pour les deux matches face à l'Islande (15 novembre) et la Suisse (18 novembre) en Ligue des nations.

"Nous sommes en contact avec Manchester United, nous prendrons une décision après ce week-end concernant Romelu Lukaku", a confié le sélectionneur espagnol en conférence de presse. S'il venait à manquer, Lukaku rejoindrait Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen et autre Christian Benteke au rang des joueurs indisponibles.

A noter que cinq joueurs de Ligue 1 figurent au sein de cette liste : Thomas Meunier (PSG), Jason Denayer (OL), Matz Sels (Strasbourg), Youri Tielmans et Nacer Chadli (Monaco).