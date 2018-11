A quelques jours du début de l'EURO 2016 en France, beIN SPORTS fait monter la pression petit à petit. En attendant le début des festivités, beIN SPORTS vous propose une nouvelle émission du lundi au samedi à 19h sur beIN SPORTS 1 : beIN BLEUS en route pour l'Euro.

Smaïl Bouabdellah, Florian Genton et Jérôme Bigot reviendront tous les jours sur l’actualité des Bleus autour de débats et des dernières images. Les adversaires des Bleus n’auront plus aucun secret pour vous.