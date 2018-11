Ballon d'Or: Xavi vote pour un Français

Xavi a exprimé sa préférence en vue du prochain Ballon d'Or.

"Le plus juste serait de le donner à un Français, parce que la Coupe du monde est ce qui pèse le plus lourd, estime l'ancien joueur du Barça. Nous nous sommes plaints en 2010 parce qu'il n'avait pas été attribué à un Espagnol (Messi avait devancé Xavi et Iniesta, ndlr). Il faut être justes aujourd'hui. Le Mondial est le plus important. Si vous regarder l'équipe de France, la star c'est Griezmann. Les gens parlent aussi de Varane, mais si vous regardez la France, vous voyez Griezmann ou Mbappé."

Mais Xavi ne serait pas choqué si la prestigieuse récompense était décernée à Luka Modric. "Pourquoi pas ? Il a gagné trois fois la Ligue des champion ces dernières années, il est finaliste du Mondial. Ce serait juste également."