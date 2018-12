Le top 5 du Ballon d’or 2018 est connu et Raphaël Varane n’y est pas. Le défenseur français, pourtant vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et de la Coupe du monde avec les Bleus, se classe à la septième place, derrière Mohamed Salah (Liverpool, Egypte) mais devant deux Belges, Eden Hazard (Chelsea) et Kevin de Bruyne (Manchester City). Harry Kane (Tottenham, Angleterre) complète le top 10 de cette 63e édition.