Ballon d'Or: Ronaldo est bien parmi les nommés

Pas de mauvaise surprise pour Cristiano Ronaldo. Malgré les accusations de viol dont il fait l'objet, l'attaquant portugais figure bien dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2018, lui qui espère recevoir ce trophée pour la sixième fois de sa carrière.

Les quatre autres noms annoncés ce midi par France Football sont Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid), Kevin De Bruyne (Man City), Roberto Firmino (Liverpool) et Diego Godin (Atlético de Madrid). Ils rejoignent Sergio Agüero (Manchester City), Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (PSG) et Alisson Becker (Liverpool).

Parmi les absents de cette liste, dévoilée dans l'ordre alphabétique, on peut donc ajouter Philippe Coutinho (Barcelone), Paulo Dybala (Juventus) et David De Gea (Man Utd).

And it goes on! 5 new nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football!



Thibaut Courtois ▶ @thibautcourtois

Cristiano Ronaldo ▶ @Cristiano

Kevin De Bruyne ▶ @DeBruyneKev

Roberto Firmino

Diego Godin ▶ @diegogodin



10/30 #ballondor pic.twitter.com/AJTWe6I0er