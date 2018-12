La chaîne L’Equipe a dévoilé la suite du classement du Ballon d’or 2018 et trois joueurs se partagent la 22e place: Edinson Cavani (PSG, Uruguay), Sadio Mané (Liverpool, Sénégal) et Marcelo (Real Madrid, Brésil). Roberto Firmino (Liverpool, Brésil), Ivan Rakitic (FC Barcelone, Croatie) et Sergio Ramos (Real Madrid, Espagne) se partagent quant à eux le 19e rang.