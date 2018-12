Ballon d’or: Modric sacré devant Ronaldo et Griezmann

Le milieu de terrain croate, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et finaliste de la Coupe du monde, a été préféré à Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann, classés respectivement deuxième et troisième de cette 63e édition.

Kylian Mbappé, lauréat du Trophée Kopa récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, et Lionel Messi complètent le top 5. Les Français Raphaël Varane (7e), N’Golo Kanté (11e), Paul Pogba (15e), Karim Benzema (17e) et Hugo Lloris (29e) étaient également parmi les finalistes.